باكستان.. استدعاء الجيش لإسناد الشرطة في فرض قيود كورونا

كلف رئيس وزراء باكستان عمران خان الجيش بإسناد الشرطة في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ضمن إجراءات جديدة تهدف لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وقال إن "عدد الحالات المؤكدة والوفيات يوميا بسبب (كوفيد-19) يتزايد باستمرار في البلاد".

وأضاف: "لن نفرض إغلاقا شاملا، لكننا سنغلق المدن إن بدأت باكستان في مواجهة وضع مثل جارتها الهند، التي تسجل أعدادا قياسية من الحالات المؤكدة يوميا".

وجاء تحذير خان بعد ساعات من تسجيل باكستان 144 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت البلاد 16842 وفاة و784108 إصابات.

من جهته، صرح مسؤول بارز بالصحة في وقت سابق، بأن "مستشفيات باكستان تشهد تدفق المصابين بسبب الزيادة المستمرة في العدوى".

المصدر: "أ ب"