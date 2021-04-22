باكستان تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ شهور

سجلت السلطات الباكستانية يوم الأربعاء 148 وفاة بسبب كوفيد-19 في حصيلة يومية قياسية منذ شهور.

ورصدت البلاد إجمالا 772381 حالة مؤكدة و16600 وفاة بالفيروس.

وباكستان حاليا في منتصف الموجة الثالثة من تفشي كورونا وسط انتهاكات واسعة لقواعد التباعد الاجتماعي، فيما تقول الحكومة إن الموجة الراهنة أخطر مقارنة بسابقتيها.

وفرضت الحكومة إغلاقا جزئيا في المناطق عالية الخطورة لاحتواء تفشي الفيروس بينما تقوم بتطعيم العاملين بالصحة وكبار السن.

وحتى الآن اعتمدت السلطات بشكل كبير على لقاحات مستوردة أو تم التبرع بها من الصين.

وتأمل باكستان في الحصول على 15 مليون جرعة بحلول الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"