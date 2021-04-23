السفارة الأمريكية في إسرائيل تعرب عن قلقها من أحداث القدس وتدعو للهدوء

أعربت السفارة الأمريكية في إسرائيل عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس خلال الأيام الماضية داعية إلى عودة الهدوء.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة في بيان "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء أحداث العنف في القدس خلال الأيام الماضية"، مضيفة "نأمل من جميع الأصوات المسؤولة أن تعزز إنهاء التحريض، والعودة إلى الهدوء، واحترام سلامة وكرامة الجميع في القدس".

وكانت المدينة شهدت الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمدينة والاعتداء على الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه سجل 105 إصابات خلال الاشتباكات بينهم 22 وصفت حالتهم بالمتوسطة ونقلوا إلى المستشفيات.

من جهتها، فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 50 فلسطينيا خلال الأحداث، مشيرة إلى إصابة 20 شرطيا بجروح طفيفة.

المصدر: آكي