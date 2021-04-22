مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المقدسيين وآخرون يطلقون النار على المواطنين - فيديو

هاجم عشرات المستوطنين ليلة الخميس بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات للمستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة، بالتزامن مع قمع القوات الإسرائيلية للمواطنين في مختلف أنحاء القدس.

وأظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستوطنين يطلقون النار صوب المواطنين المقدسيين، في تطور لافت داخل مدينة القدس وسط صمت الشرطة الإسرائيلية وقيامها بقمع المواطنين الآمنين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، وجرى اعتقال العشرات في مواجهات مستمرة في مختلف أحياء مدينة القدس.

وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن "حوالي 200 مستوطن من منظمة "لاهافا" المتطرفة، توجهوا نحو باب العامود بالقدس، وهم يهتفون (الموت للعرب)".

المصدر: RT + "وفا"