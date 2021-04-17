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الشرطة الإسرائيلية تعتقل مرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني بينهم 2 عن قائمة "فتح"

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الشرطة الإسرائيلية تعتقل مرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني بينهم 2 عن قائمة
Reuters RANEEN SAWAFTA
عناصر من الشرطة الإسرائيلية
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، 3 من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس، بعد منع عقدهم مؤتمرا صحفيا حول العملية الانتخابية في المدينة.

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وأفادت مصادر بأن المعتقلين هم المرشحين عن قائمة "فتح"، أشرف الأعور، وناصر قوس، والمرشحة عن قائمة "فدا"، رتيبة النتشة.

وعبر مرشحو المجلس التشريعي ضمن قوائم فصائل العمل الوطني عن موقفهم بأن "القدس عربية والسيادة فيها فلسطينية"، مؤكدين أن "لا انتخابات دون القدس"، وذلك خلال وقفتهم في شارع صلاح الدين، عصر اليوم السبت، بعد منعهم من عقد مؤتمر صحفي كانوا قد دعوا له في فندق "سان جورج"، إذ منعت القوات الإسرائيلية عقده، قبل أن يبدأ، عبر نصب الحواجز ومنع المشاركين من الوصول إلى المكان.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني بينهم 2 عن قائمة

هذا ورفع المرشحون وعدد من الكوادر والنشطاء العلم الفلسطيني، فيما تمت مهاجمتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: RT

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