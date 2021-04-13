القوات الإسرائيلية تعتقل مرشحا فلسطينيا من "حماس" (فيديو)

اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، المرشح الفلسطيني عن قائمة "القدس موعدنا" (التابعة لحركة حماس)، ناجح عاصي، من منزله في رام الله.

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وتعليقا على عملية الاعتقال هذه، أصدرت قائمة "القدس موعدنا" بيانا، عبر تصريح صحفي صدر عن الناطق باسم القائمة، علاء حميدان، قالت فيه: "ندين ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اختطاف لممثل القائمة الأخ ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله"، لافتة إلى أن "عملية الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة، تعكس همجية الاحتلال وبربريته القائمة على الإرهاب والتخويف، ومحاولته التأثير على نتائج الانتخابات بشكل مسبق".

وأكدت "القدس موعدنا" أن "حملات الاعتقال المستمرة منذ سنوات، ستفشل في كسر عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحة أن "هذا الشعب الأصيل يواصل عناده السياسي وتحديه منذ عشرات السنين، وسيفشل مخطط الاحتلال بأن تكون الساحة الفلسطينية لقمة سائغة لأجندته ومشاريعه".

وأضافت: "نؤكد إصرارنا على المضي قدما في العملية الديمقراطية وترتيب البيت الفلسطيني"، داعية الدول الضامنة ودول الاتحاد الأوروبي إلى "التدخل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني من التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال والهادف لوقفه وتعطيله".

ومن المقرر أن تشهد فلسطين في 22 مايو انتخابات تشريعية، على أن تجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس، بحسب مرسوم رئاسي سابق.

المصدر: RT