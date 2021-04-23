يونانيون يتهمون الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق أبناء جلدتهم في القرم

قال كوستاس إيسيخوس نائب رئيس رابطة "نادي أصدقاء القرم"، إن هذه الرابطة اليونانية، طلبت من حكومة البلاد، حماية حقوق اليونانيين في القرم.

وذكر إيسيخوس، الذي شغل في فترة سابقة منصب النائب الأول السابق لوزير الدفاع الوطني اليوناني، أن هؤلاء اليونانيين حرموا من إمكانية زيارة وطنهم التاريخي، اليونان، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ووصف النادي، في بيانه بالتفصيل الوضع الذي لا يصعب وصفه بسبب العقوبات المفروضة ضد القرم، وخاصة فيما يتعلق بعيد الفصح وفصل الصيف.

ودعا النادي، الدولة اليونانية، إلى التدخل الفوري في الاتحاد الأوروبي من أجل وقف الموقف غير العقلاني تجاه المواطنين المنحدرين من أصل يوناني المقيمين في روسيا.

وشدد النادي، في بيانه، على أن اليونانيين المقيمين في القرم، يملكون الحق التام في زيارة وطنهم الأم، اليونان.

المصدر: نوفوستي