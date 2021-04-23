لافروف يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات إلى سوريا ودول أخرى

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي اليوم الجمعة تقديم مساعدات إلى عدد من الدول والمناطق منها سوريا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن كلا الجانبين، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من برنامج الأغذية العالمي، أشارا إلى أهمية تفعيل الجهود الدولية الرامية لمكافحة المجاعة في شرق إفريقيا، في ظل اضطرابات محتملة في إمدادات الأغذية هناك نتيجة للعواقب الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع البيان أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الإنسانية الحالية وتعميق التعاون بين روسيا والبرنامج الأممي في سبيل تقديم مساعدات غذائية إلى كل من سوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية وإثيوبيا، ناهيك عن السكان المتضررين في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

كما بحث لافروف وبيزلي التحضيرات لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية التي تستضيفها نيويورك في سبتمبر القادم.

وتم خلال المكالمة التأكيد، حسب البيان، على "أهمية تقديم الدعم إلى الدول التي تحتاج إليه دون طرح أي شروط سياسية مسبقة".

المصدر: RT