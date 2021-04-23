تركيا ترفع الحظر عن المسافرين من المملكة المتحدة

رفعت تركيا الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة، معلنة أن المسافرين لن يحتاجوا إلى أن يكونوا مطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا لدخول البلاد.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن المسافرين لا يحتاجون أيضا إلى إظهار "شهادة التلقيح"، ولكن يجب عليهم إظهار نتيجة اختبار Covid PCR سلبية وأن يكونوا حصلوا عليها في غضون 72 ساعة من السفر.

كما أطلقت تركيا "برنامج شهادة السياحة الآمنة"، وهو إلزامي لجميع أماكن الإقامة السياحية التي تضم أكثر من 30 غرفة، والتي حصلت على ترخيص 8000 منشأة حتى الآن.

وتضمن الشهادة توفير أماكن الإقامة السياحية للضيوف وإمكانية الوصول إلى الاختبار إذا لزم الأمر قبل عودتهم إلى المملكة المتحدة.

المصدر: "الإندبندنت"