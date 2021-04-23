مسؤول إسرائيلي: تركيا تحاول تحسين علاقتها مع واشنطن من خلال التقارب معنا

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني ايالون، إن "تركيا تسعى إلى تحسين العلاقات مع واشنطن من خلال تحسين علاقاتها مع إسرائيل".

واعتبر ايالون أن دعوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لحضور مؤتمر في تركيا ترمز إلى تحول في السياسة التركية تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنقرة تبحث عن كافة الطرق للوصول إلى واشنطن من خلال تحسين العلاقات مع إسرائيل.

ورأى أن "تركيا تمر في عزلة داخل الشرق الأوسط لتدخلها في ملفات إقليمية كسوريا وليبيا.

وتوترت علاقات إسرائيل وتركيا بشدة في السنوات الماضية، بعدما تبادل البلدان طرد السفراء عام 2018 بسبب اشتباكات قتلت على إثرها القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. بينما تواصلت التجارة بين البلدين دون انقطاع.

المصدر: i24news