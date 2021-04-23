بوش يكشف لمن صوت في انتخابات 2020
كشف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أنه لم يصوت لصالح الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطي الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
وقال بوش في مقابلة مع مجلة "بيبول" إنه صوت لكوندوليزا رايس، التي شغلت منصب وزيرة خارجيته من 2005 إلى 2009، مضيفا: "إنها تعرف ذلك، لكنها أخبرتني أنها سترفض قبول المنصب".
وردا على سؤال حول الجدار المثير للجدل الذي تم بناء جزء منه في ظل إدارة ترامب، قال بوش إن الرئيس السابق لم يكن الوحيد الذي بنى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.. "لقد بنيت الكثير من الجدران بنفسي، كما فعل (بيل) كلينتون و(باراك) أوباما. لكنني أعتقد أن هناك طريقة عطوفة للقيام بذلك".
وأضاف: "الجدار لن ينجح ما لم يكن هناك إصلاح شامل، مثل تأشيرات العمل ونظام اللجوء الثابت ورجال حرس الحدود الذين يركزون على عملهم.. لذلك يجب أن يكون هناك نهج شامل لتأمين الحدود".
المصدر: people magazine