بوش: الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق
قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إن الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق، معتبرا أن الحزب أصبح "انعزاليا".
How would you describe the Republican Party today? -@hodakotb— TODAY (@TODAYshow) April 20, 2021
I would describe it as isolationist, protectionist, and to a certain extent, nativist. -Former President George W. Bush pic.twitter.com/tyFl2LnRMP
ورأى أن مرشحي الحزب لمجلسي النواب والشيوخ، الذين يتمتعون بـ"مواقف تقدمية بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين الشباب الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة وإصلاح قانون الأسلحة وتمويل المدارس العامة لديهم فرصة للفوز بالبيت الأبيض في عام 2024".
وأضاف: "أعتقد أن ذلك يعتمد على التركيز والنزاهة واللياقة ومحاولة حل المشكلات".
المصدر: The Hill