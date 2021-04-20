 
مباشر

بوش: الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق

أخبار العالم

بوش: الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8ad

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إن الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق، معتبرا أن الحزب أصبح "انعزاليا".

ورأى أن مرشحي الحزب لمجلسي النواب والشيوخ، الذين يتمتعون بـ"مواقف تقدمية بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين الشباب الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة وإصلاح قانون الأسلحة وتمويل المدارس العامة لديهم فرصة للفوز بالبيت الأبيض في عام 2024".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك يعتمد على التركيز والنزاهة واللياقة ومحاولة حل المشكلات".

المصدر: The Hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا