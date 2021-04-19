ترامب: على الجمهوريين تبني أجندتي السياسية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يجب على الجمهوريين تبني أجندته السياسية إذا ما كانوا يريدون استعادة مجلسي النواب والشيوخ في عام 2022.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" سئل ترامب عما إذا كان يتعين على مرشحي الحزب الجمهوري للكونغرس تبني ما يسمى بأجندة "اجعل أمريكا عظيمة"، فأجاب: "إذا كانوا يريدون الفوز، نعم... إذا كانوا يريدون الفوز عليهم فعل ذلك".

وتشكل تصريحات الرئيس السابق أساس النقاش الذي سيطر على الدوائر السياسية الجمهورية منذ أن ترك منصبه في يناير الماضي، حول ما إذا كان ينبغي على الحزب الجمهوري التمسك بعلامته الشعبوية المحافظة المتشددة أو تشكيل اتجاه جديد للحزب بعد سلسلة من هزائم انتخابية لاذعة.

المصدر: The Hill