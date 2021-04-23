الجيش الإسرائيلي يمنع وصول المصلين إلى الأقصى

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، باب حطة أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

وتجمهر مئات المقدسيين أمام باب حطة، مطالبين بفتحه، ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد.

يشار إلى أن مدينة القدس قد شهدت الليلة الماضية اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين أدت إلى سقوط أكثر من مئة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا نقل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الاسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحا في صفوفها واعتقلت 44 شخصا في الاشتباكات.

المصدر: وكالة "وفا" + "أ ف ب"