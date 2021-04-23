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رويترز..إدخال امرأة إلى المستشفى في تكساس بعد تلقيها لقاح "جونسون أند جونسون"

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رويترز..إدخال امرأة إلى المستشفى في تكساس بعد تلقيها لقاح
Reuters
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قال متحدث باسم وكالة الصحة في ولاية تكساس الأمريكية إنه تم إدخال امرأة إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليها أعراض جلطات دموية إثر تلقيها لقاح "جونسون أند جونسون".

وقال متحدث باسم وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس إن مركز السيطرة على الأمراض أخطر الوكالة لكنه لن يقدم أي معلومات إضافية لحماية خصوصية المريضة التي تلقت لقاح "جونسون أند جونسون" وظهرت عليها أعراض تبدو متسقة مع الحالات الست التي تم الإبلاغ عنها في مكان آخر الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي يجتمع فيه مستشارو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الجمعة للنظر فيما إذا كان من الآمن استئناف تقديم لقاح "جونسون أند جونسون".

وقد أوصت وكالات الصحة الأمريكية بوقف استخدام اللقاح المكون من جرعة واحدة الأسبوع الماضي بسبب حالات نادرة من جلطات الدم ظهرت لدى ستة أشخاص من بين حوالي 7 ملايين شخص تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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