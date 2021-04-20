وكالة الأدوية الأوروبية تشير إلى وجود "صلة محتملة" بين لقاح "جونسون" وحالات التجلط الدموي

أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية في بيان إنها وجدت "رابطا محتملا" بين لقاح "جونسون أند جونسون" وحالات التجلط الدموي النادرة.

واعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي "نادر جدا" للقاح "جونسون اند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الذي تبقى منافعه أكبر من مخاطره، موضحة أنها "تجد رابطا محتملا بين حالات نادرة جدا لتجلط دموي غير اعتيادي عند وجود صفائح دم متدنية".

وأشارت إلى أن لجنة السلامة التابعة لها "خلصت إلى أن تحذيرا حول احتمال الإصابة بتجلط دموي غير اعتيادي مع صفائح دم متدنية يجب أن يضاف إلى المعلومات حول المنتج".

يذكر أن الشركة المصنعة "Johnson & Johnson" كانت قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل توزيع لقاحها في أوروبا بعد حوادث التجلط في الولايات المتحدة والتي علق على إثرها استخدام اللقاح في أمريكا.

المصدر: وكالات