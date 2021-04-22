بريطانيا تعتذر عن "عنصرية مستشرية" منعت تكريم قتلى الحرب العالمية من الآسيويين والأفارقة

اعتذرت بريطانيا على إخفاقات دلت على "عنصرية مستشرية" حرمت من التكريم اللائق قرابة 350 ألفا من الجنود الأفارقة والآسيويين قتلوا وهم يحاربون لصالح الإمبراطورية البريطانية.

وأظهر تحقيق مستقل طلبته هيئة الكومنولث لمقابر الحرب أن مئات الآلاف من ضحايا الحرب العالمية الأولى من الأفارقة والشرق أوسطيين لم يتم تكريمهم بالاسم أو تكريمهم على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مساهمات الأفارقة والآسيويين والمنحدرين من منطقتي الكاريبي والشرق الأوسط ممن حاربوا من أجل بريطانيا كانت "هائلة"، وأنه شعر "بانزعاج عميق" من النتائج التي خلص إليها التقرير.

وأضاف: "نيابة عن الحكومة، أقدم اعتذاري الصادق".

وتعمل هيئة الكومنولث لمقابر الحرب لإحياء ذكرى قوات دول الكومنولث لضمان تذكر وتكريم كل من قتلوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية دون النظر للرتبة أو الخلفية أو الدين.

وخلص تقرير الهيئة إلى أن ما بين 45 و54 ألفا من القتلى الذين جاؤوا بالأساس من الهند ومصر والصومال وشرق وغرب إفريقيا لم يتم إحياء ذكراهم بشكل مكافئ لأقرانهم من مناطق أخرى، كما أن هناك 116 ألفا آخرين وما يصل إلى 350 ألفا أغلبهم من شرق إفريقيا ومصر لم يتم ذكرهم بالاسم أو ذكرهم على الإطلاق.

وذكر التقرير أن "الأساس الذي استندت إليه كل تلك القرارات.. كان الإجحاف المترسخ والتصورات المسبقة والعنصرية المستشرية على نطاق واسع للتوجهات الإمبريالية الحديثة".

وقالت كلير هورتون المديرة العامة للهيئة: "نعترف بأخطاء الماضي تلك ونشعر بأسف عميق وسنتحرك على الفور لتصحيحها".

المصدر: رويترز