زيلينسكي: كييف ترحب بأي خطوات لتهدئة الوضع في دونباس

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، أن "تقليص عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا يقلل التوترات بشكل متناسب، وكييف ترحب بأي خطوات لتهدئة الوضع في دونباس".

وكتب على "تويتر": "خفض عدد القوات على حدودنا يقلل التوتر بشكل متناسب.. أوكرانيا في حالة تأهب دائما، لكنها ترحب بأي خطوات لتقليل الوجود العسكري وتهدئة الوضع في دونباس.. أوكرانيا تريد السلام.. شكرا للشركاء الدوليين على دعمهم".

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна 🇺🇦 завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

وأعربت أوكرانيا ودول غربية مؤخرا، عن قلقها إزاء التصعيد المزعوم لـ"الأعمال العدوانية" من قبل روسيا في مناطق شرق أوكرانيا.

من جهتها، وصفت واشنطن "تحرك القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود الشرقية لأوكرانيا، تصعيد خطير".

بدوره، شدد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا".

المصدر: "نوفوستي"