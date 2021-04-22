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زيلينسكي: كييف ترحب بأي خطوات لتهدئة الوضع في دونباس

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زيلينسكي: كييف ترحب بأي خطوات لتهدئة الوضع في دونباس
Reuters VALENTYN OGIRENKO
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، أن "تقليص عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا يقلل التوترات بشكل متناسب، وكييف ترحب بأي خطوات لتهدئة الوضع في دونباس".

وكتب على "تويتر": "خفض عدد القوات على حدودنا يقلل التوتر بشكل متناسب.. أوكرانيا في حالة تأهب دائما، لكنها ترحب بأي خطوات لتقليل الوجود العسكري وتهدئة الوضع في دونباس.. أوكرانيا تريد السلام.. شكرا للشركاء الدوليين على دعمهم".

وأعربت أوكرانيا ودول غربية مؤخرا، عن قلقها إزاء التصعيد المزعوم لـ"الأعمال العدوانية" من قبل روسيا في مناطق شرق أوكرانيا.

من جهتها، وصفت واشنطن "تحرك القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود الشرقية لأوكرانيا، تصعيد خطير".

بدوره، شدد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا".

المصدر: "نوفوستي"

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