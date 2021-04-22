باكستان.. الإفراج عن زعيم المعارضة بكفالة

قضت محكمة باكستانية اليوم الخميس بالإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة في البلاد، شهباز شريف، بعد حوالي 7 أشهر من اعتقاله من قبل هيئة مكافحة الفساد بسبب تورطه في فضيحة غسيل أموال.

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وأشاد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي يتزعمه شريف بالحكم الصادر عن محكمة مدينة لاهور، ووصف القضية ضده بأنها "مفبركة".

وشهباز شريف، زعيم المعارضة في المجلس الوطني الباكستاني، هو الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، والذي يعيش في منفاه في لندن منذ عام 2019، بعد الإفراج عنه بكفالة لطلب العلاج الطبي في الخارج.

لم يعد نواز شريف إلى وطنه منذ ذلك الحين، وتسعى الحكومة إلى تسليمه.

المصدر: أ ب