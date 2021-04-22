باكستان: السفير الصيني مقيم في الفندق الذي تعرض للانفجار

أعلن وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد أن السفير الصيني يقيم في الفندق الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة اليوم الأربعاء، لكنه لم يكن حاضرا عندما تم استهدافه.

وقال الوزير لقناة ARY News التلفزيونية إن الانفجار كان كبيرا والسفير الصيني الذي يقيم في هذا الفندق لم يكن موجودا في ذلك الوقت.. كان متواجدا خارجه للمشاركة في إحدى المناسبات".

يذكر أن الانفجار الذي هز منطقة وقوف السيارات في فندق سيرينا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ويقع الفندق في مدينة كويتا، عاصمة مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية التي كانت منذ فترة طويلة مسرحا لتمرد من قبل نشطاء قوميين محليين.

المصدر: "رويترز"