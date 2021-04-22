 
مباشر

"تاس": السفير الأمريكي في موسكو يغادر مقر إقامته مع حقائبه

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8nd

قال مراسل وكالة "تاس"، إنه شاهد مغادرة السفير الأمريكي في روسيا جون سوليفان، مقر إقامته في موسكو مع الأمتعة، متوجها على الأرجح إلى المطار للسفر إلى واشنطن.

وذكر المراسل، أنه تم تحميل ثلاث حقائب في سيارة السفير، وبعد ذلك صعد سوليفان إلى السيارة التي غادرت بوابة المقر.

في يوم 16 أبريل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أوصى سوليفان خلال اللقاء معه، بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: السفير الأمريكي سيعود إلى موسكو بكل التأكيد
البيت الأبيض: السفير الأمريكي سيعود إلى موسكو بكل التأكيد

ويوم الاثنين الماضي، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن سوليفان سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيجري مشاورات مع ممثلي إدارة الرئيس جو بايدن، وبعد ذلك سيعود إلى موسكو "خلال الأسابيع المقبلة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا