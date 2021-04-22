"تاس": السفير الأمريكي في موسكو يغادر مقر إقامته مع حقائبه

قال مراسل وكالة "تاس"، إنه شاهد مغادرة السفير الأمريكي في روسيا جون سوليفان، مقر إقامته في موسكو مع الأمتعة، متوجها على الأرجح إلى المطار للسفر إلى واشنطن.

وذكر المراسل، أنه تم تحميل ثلاث حقائب في سيارة السفير، وبعد ذلك صعد سوليفان إلى السيارة التي غادرت بوابة المقر.

في يوم 16 أبريل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أوصى سوليفان خلال اللقاء معه، بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات.

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ويوم الاثنين الماضي، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن سوليفان سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيجري مشاورات مع ممثلي إدارة الرئيس جو بايدن، وبعد ذلك سيعود إلى موسكو "خلال الأسابيع المقبلة".

المصدر: تاس