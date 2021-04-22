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لجنة حقوقية: جماعة مسلحة "سيطرت" على مقاطعة في إثيوبيا

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لجنة حقوقية: جماعة مسلحة
AFP EDUARDO SOTERAS
صورة من الأرشيف
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قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة إن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال بإقليم بني شنقول قمز "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل".

ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها. وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألف شخص.

وقالت اللجنة: "أبلغ سكان فروا من المنطقة لجنة حقوق الإنسان بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة وخاصة وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة. ووردت تقارير أيضا عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين".

وتفجر العنف العرقي في إقليم بني شنقول قمز في الأشهر القليلة الماضية، وشمل ذلك هجوما في ديسمبر الماضي، قتل فيه أكثر من 200 مدني.

وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأمهرة، وشهدت تزايدا في الهجمات الانتقامية الدامية على المدنيين.

المصدر: "رويترز"

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