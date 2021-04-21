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مسلسل إطلاق النار في الولايات المتحدة مستمر.. قتيل وجريح في بنسلفانيا

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مسلسل إطلاق النار في الولايات المتحدة مستمر.. قتيل وجريح في بنسلفانيا
Reuters
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أفادت شبكة cbs الأمريكية بأن شخصا قتل وأصيب آخر في سلسلة من عمليات إطلاق نار عشوائية داخل أحد المحال التجارية في ولاية بنسلفانيا.

وقال المدعي العام لمنطقة ليهاي جيمس مارتن إن رجلا أطلق النار على سائق شاحنة في بلدة ماكونجي، كما أصاب رجلا كان داخل سيارته في موقف للسيارات، مشيرا إلى أن الرجل نفسه أطلق النار على سيارة أخرى قبل أن يطلق النار خارج متجر "واوا" ومن بعدها أقدم على الانتحار.

وأوضح مارتن أن السلطات الأمنية تحاول تحديد الدافع وراء إطلاق النار، مرجحا أن يكون عشوائيا.

المصدر: cbs

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