اعتقال المشتبه به في إطلاق النار في لونغ آيلاند

أعلنت الشرطة الأميركية عن اعتقال الرجل الذي يشتبه بأنه أطلق النار في أحد متاجر السلع الغذائية بجزيرة لونغ آيلاند، بولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين.

وذكرت الشرطة أن غابرييل ديويت ويلسون البالغ من العمر 30 عاما، شوهد آخر مرة وهو يتجه غربا نحو جسر قريب وأنه يرتدي قبعة سوداء وكنزة سوداء، مشيرة إلى أن كان يعمل في متجر "ستوب آند شوب" للسلع الغذائية في وست هامبستيد، لكن المحققين ليسوا متأكدين مما إذا كان لا يزال يعمل هناك.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف الدافع وراء إطلاق النار، مبينة أن مئات الأشخاص كانوا داخل المتجر وقت الحادث.

المصدر: CNN