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الولايات المتحدة.. مقتل شخص على الأقل وإصابة إثنين بإطلاق نار في لونغ آيلاند

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الولايات المتحدة.. مقتل شخص على الأقل وإصابة إثنين بإطلاق نار في لونغ آيلاند
Reuters
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ذكرت تقارير إعلامية أن حادث إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في أحد متاجر السلع الغذائية بجزيرة لونغ آيلاند، بولاية نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين.

وذكرت شبكة NBC أن إطلاق النار وقع  في متجر "ستوب آند شوب" للسلع الغذائية في وست هامبستيد.

وكشفت الشرطة أن رجلا يرتدي ملابس سوداء توجه إلى مكتب في الطابق العلوي من المتجر وأطلق النار على ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم قبل أن يفر من مكان الحادث.

وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن غابرييل ديويت ويلسون البالغ من العمر 30 عاما، كونه المشتبه به في إطلاق النار.

المصدر: NBC 

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