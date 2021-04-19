إصابة خمسة في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أفادت وسائل الإعلام المحلية بإصابة خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت، بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكرت محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية.

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وقال التقرير أن 21 فردا من وحدات الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوستن الأمريكية (تكساس)، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص.

#BREAKING: At least five people injured in shooting incident in Shreveport, Louisiana: KSLApic.twitter.com/UHUUcyWEV1 — I.E.N. (@BreakingIEN) April 19, 2021

Gunshots wounded six people at a 12-year-old's birthday party near New Orleans, Louisiana. All of the victims were children, and a witness said the *gunman* was also a child. #lalegehttps://t.co/KV9dcZfNnt — Shannon Watts (@shannonrwatts) April 19, 2021

المصدر: وكالات