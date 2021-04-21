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"الصحة العالمية": حصيلة وفيات كورونا في إفريقيا تتجاوز 118,2 ألف حالة

أخبار العالم

Facebook@WHOAFRO
أعضاء فريق طبي في إفريقيا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بلدان إفريقيا بلغ 4442172 حالة بعد تسجيل 4977 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في دول المنطقة ازداد بمقدار 187 حالة منذ أمس الثلاثاء ليبلغ المجموع 118281 حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين 3,9 مليون حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن جنوب إفريقيا تأتي في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد المصابين (1567513) والمتوفين (53757). وفي مصر جرى تسجيل 12820 وفاة و218041 حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في المغرب إلى 8959.

المصدر: "تاس"

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