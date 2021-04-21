 
مباشر

ألمانيا تدرس انسحابا مبكرا من أفغانستان

أخبار العالم

ألمانيا تدرس انسحابا مبكرا من أفغانستان
Reuters POOL New
جنود من الجيش الألماني في أفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8jn

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن إجراء مناقشات بين مخططين عسكريين مع بعثة الدعم المطلق بقيادة "الناتو" في كابل، لانسحاب محتمل للقوات الدولية من أفغانستان بداية من 4 يوليو المقبل.

إقرأ المزيد
ميركل وبايدن يتفقان على التنسيق حول التواجد العسكري للناتو في أفغانستان
ميركل وبايدن يتفقان على التنسيق حول التواجد العسكري للناتو في أفغانستان

وفي تصريح للصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، ديفيد هيلمبولد: "يدرس مقر الدعم المطلق في كابل حاليا ما إذا كان سيقصر فترة الانسحاب".

وتابع: "الرابع من يوليو قيد الاعتبار حاليا كموعد للانسحاب، وأبلغت الوزارة لجنة الدفاع (في البرلمان الألماني) بشأن هذا اليوم"، حيث أنه إن تمت الموافقة على الانسحاب، فسيكون الموعد أبكر بشهرين من المتفق عليه مسبقا لإعادة القوات الدولية إلى وطنها.

ولفت إلى أن "الدول المعنية تفحص الآن التحديات التي قد ينطوي عليها ذلك والعواقب المنتظرة".

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وافق في بداية الشهر الجاري على سحب نحو 7 آلاف جندي من القوات غير الأمريكية من أفغانستان، ليتماشى مع قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بداية من الأول من مايو المقبل.

وكانت ألمانيا التي لها حاليا نحو ألف جندي مشارك في البعثة هناك، قد أشارت إلى أنها "تأمل في استكمال طرفها من الانسحاب بحلول منتصف أغسطس القادم".

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا