نانسي بيلوسي: شكرا لك جورج فلويد على التضحية بحياتك من أجل العدالة

شكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية الراحل، جورج فلويد، بعد إدانة الشرطي السابق في مينيابوليس، ديريك شوفين، بقتله.

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وخلال مؤتمر صحفي عقب إدانة شوفين بثلاث تهم جنائية، وصفت بيلوسي النتيجة بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة".

وقالت بيلوسي: "شكرا لك جورج فلويد على التضحية بحياتك من أجل العدالة"، مشيرة إلى وفاة فلويد في مايو بعدما قام الشرطي الأبيض شوفين بوضع ركبته بقوة على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق، إثر توقيف الأخير.

هذا وأثار تعليق بيلوسي انتقادات واسعة، حيث كتب جوش ماكلورين، العضو الديمقراطي في المجلس التشريعي لولاية جورجيا، في "تويتر": "تعليق رئيسة البرلمان بيلوسي بشأن جورج فلويد كان غير مناسب تماما..على الأقل، يجب أن تعتذر، ولكن أكثر من ذلك، أعتقد أن الزلة توضح مدى استفادة هذا البلد من المتحدث ذي البشرة السمراء في مجلس النواب"، في إشارة إلى النائب الديمقراطي صاحب البشرة السمراء، حكيم جيفريز، الذي يشغل منصبا رفيعا في قيادة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب، وينظر له على أنه رئيس محتمل في المستقبل، أو زعيم الأغلبية في مجلس النواب، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار أنتونيو رومانوتشي، وهو محامي في الفريق الذي يمثل عائلة فلويد، إلى أن بيلوسي اتصلت بالعائلة مرتين يوم أمس الثلاثاء، وهي "قائدة عظيمة".

وكان مجلس النواب قد أقر بقيادة بيلوسي "قانون جورج فلويد للعدالة في أنشطة الشرطة"، الذي يهدف إلى وضع حد لأساليب تطبيق القانون العدوانية التي تستهدف الأمريكيين من أصل إفريقي والأقليات الأخرى، فمشروع القانون، الذي لم ينظر فيه مجلس الشيوخ بعد، من شأنه أن يحظر خنق الشرطة للمعتقلين، ويحرم الضرب، ويحد من المعدات العسكرية التي تستخدمها أقسام الشرطة، كما سيطلب من الشرطة وضع الكاميرات المخصصة للجسم، وسيجعل من السهل مقاضاة سوء سلوك الشرطة، وفق "رويترز".

وكانت هيئة المحلفين في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، أمس الثلاثاء، قد وجدت أن الشرطي ديريك شوفين مذنبا بتهمة القتل.

وقد أدين ديريك شوفين بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد.

المصدر: "رويترز" + "ديلي ميل"