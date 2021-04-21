روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أهمية مشروع التحول في النظام الصحي بالبلاد لمكافحة فيروس كورونا، معلنا بأن التطعيم باللقاح المضاد لكورونا مجاني للشعب الإيراني بأكمله.

إقرأ المزيد

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بشأن تفشي فيروس كورونا: لو لم يكن مشروع التحول في النظام الصحي للحكومة منذ 8 أعوام لما كان بإمكاننا أن نواجه فيروس كورونا.

وأكد بأن التطعيم بلقاح كورونا مجاني للشعب الإيراني كله وقال: لقد تقرر بالأمس تخصيص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا من الخارج.

وصرح الرئيس الإيراني، بأنه ليس من المعلوم متى ينتهي فيروس كورونا، وهل أنه سيشهد تحورات أو ظروفا أخرى، وهل سيتم حل المشكلة باللقاح بصورة كاملة أم لا، لافتا إلى أن البشرية اليوم، ومنها إيران، تواجه الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا، وقال: "مازلنا نصارع هذا الفيروس، اذ نتغلب عليه يوما ويتغلب علينا يوما، وهو الأمر كذلك على صعيد العالم أيضا.. لذا فان قضية الصحة مهمة جدا بالنسبة لنا".

وأوضح روحاني بأن إيران بادرت منذ البداية لشراء 16 مليونا و 800 ألف جرعة من لقاح كورونا في إطار برنامج "كوفاكس"، إلا أن تسديد المبلغ تعرقل "بسبب الحظر الأمريكي الجائر، وبالتالي تعثرت عملية الشراء"، وقال إن "شعبنا يلمس جيدا جرائم أمريكا".

المصدر: "فارس"