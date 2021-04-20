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القطاع الخاص في إيران يستورد لقاحات ضد كورونا لتطعيم العمال

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القطاع الخاص في إيران يستورد لقاحات ضد كورونا لتطعيم العمال
Reuters
أرشيف
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أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة طهران عن إبرام شركات القطاع الخاص عقدا لتوريد 6 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا، بهدف تطعيم عمال خطوط الإنتاج، لتلافي أي خلل في الاقتصاد.

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وأوضح رئيس الغرفة، مسعود خان ساري، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بعد استيفاء العقد، المراحل الإدارية، أن يتم استيراد هذه الجرعات تدريجيا.

وأكد على أن الهدف من هذا الإجراء تطعيم كوادر قطاع الإنتاج، سيما العمال، لتلافي أي خلل في العملية الإنتاجية، منوها إلى أنه تم تغطية استیراد الجرعات بالعملة الأجنبية، بحسب سعر سوق الصرف الحر.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة.

ووسط ارتفاع حالات الإصابة، تقرر إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي الوباء.

المصدر: وكالة فارس

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