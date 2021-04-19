 
مباشر

إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا

أخبار العالم

إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7zh

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 24346 إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
إيران تسجل 21312 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا
إيران تسجل 21312 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.797.319 شخصًا، ولا يزال هناك  4843 من المصابين في حالة حرجة.

ووسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تقرر إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا