روحاني: إيران لن تقبل باتفاق نووي جديد

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه ينبغي العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي لعام 2015 من دون زيادة أو نقصان، مؤكدا رفض بلاده لعقد اتفاق جديد.

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وأضاف روحاني في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الولايات المتحدة رفع كافة أشكال العقوبات ضد إيران، مشيرا إلى أن طهران رأت من واشنطن "بعض الخطوات الجدية، وبعض الخطوات المترنحة".

وشدد على أن التحقق من رفع العقوبات لايحتاج إلى فترة زمنية طويلة، في حال توفر حسن النوايا الأمريكية، قائلا: "نحن الآن في المسار الصحيح، وخطوة رفع العقوبات على عاتق واشنطن، والتحقق منها وتنفيذ الالتزامات على عاتقنا".

وأوضح الرئيس الايراني أن بلاده ستعيد أنشطتها النووية إلى ما كانت عليه في الاتفاق النووي، بعد التحقق من رفع العقوبات، مؤكدا على عزم طهران "عدم إضاعة أي فرصة لرفع العقوبات، لكنها ليست على عجلة من أمرها".

وقال روحاني في تصريحاته، إن إيران لا تعول على رفع العقوبات لأجل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، مؤكدا على أن من يحاولون إعاقة رفع العقوبات لن يصوت لهم الشعب.

تجدر الإشارة إلى أن مباحثات فيينا تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من إيران ودول 4+1 فقط، وليست هناك أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT