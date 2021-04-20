طهران تهدد بوقف المفاوضات في فيينا

أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران ستوقف المحادثات في حال أدت عملية التفاوض على الاتفاق النووي إلى عرض مطالب مفرطة وإضاعة الوقت ومساومة غير عقلانية".

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وأشار عباس عراقجي إلى أن "مباحثات فيينا تسير قدما على الرغم من الصعوبات والتحديات الموجودة"، لافتا إلى أن "الوفود المشاركة في فيينا ستعود إلى عواصمها لاطلاع المسؤولين فيها على مجرى المباحثات".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اليوم ناقش آخر تطورات المحادثات الفنية والمسودات الأولية للنصوص وكيفية استمرار المحادثات".

وأضافت: "اتفقت الدول المجتمعة في فيينا على أنه بالإضافة إلى فريقي الخبراء الحاليين (في مجال رفع العقوبات الأمريكية والخطوات النووية الإيرانية)، ستجتمع مجموعة ثالثة من الخبراء الأسبوع المقبل لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباحثات تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من إيران ودول 4+1 فقط، وليست هناك أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.

عمر هواش

المصدر: RT