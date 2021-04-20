بالفيديو.. ردة فعل عائلة جورج فلويد بعد إدانة الشرطي ديريك شوفين بجريمة قتله

نشرت شبكة abcnews فيديو لردة فعل عائلة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بعد صدور الحكم بحق قاتله الشرطي ديريك شوفين وإيجاده مذنبا بتهمة القتل.

ويظهر في الفيديو عدد من أفراد عائلة فلويد الذي قتل يوم 25 مايو 2020 بعد أن جثا شوفين على رقبته أثناء اعتقاله، وهم يقفزون فرحا بالحكم ويقولون "نعم! نعم!" في إشارة إلى موافقتهم على القرار الذي اتخذته هيئة المحلفين بالإجماع بعد حوالي 10 ساعات من المداولات و3 أسابيع من الاستماع إلى شهادات الشهود.

WATCH: George Floyd's family reacts to the conviction of Derek Chauvin on all three counts in the death of George Floyd. https://t.co/6nN46Fosolpic.twitter.com/15Q5jiE3oB — ABC News (@ABC) April 20, 2021

أما محامي العائلة بن كرامب فنشر فيديو عبر "تويتر" قال فيه: "اليوم تم صنع التاريخ.. التضحية والدماء جعل هذه اللحظة ممكنة، لكن لا يزال لدينا عمل يجب القيام به حتى نتمكن من تحقيق العدالة لجميع إخوتنا وأخواتنا".

GUILTY!



Attorney Crump reacts following the verdict! pic.twitter.com/5uBhXsnJXi — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021

والعقوبة الناتجة عن قرار هيئة المحلفين بإدانة دريك شوفين في الدرجات الثلاث التي أدين بها طبقا لقانون ولاية مينسوتا هي: الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، أما الحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات و / أو غرامة 20000 دولار.

المصدر: RT