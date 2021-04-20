وفاة "فاتح نبل والزهراء" أحد قادة فيلق القدس الإيراني

توفي اليوم الثلاثاء، اللواء محمد علي حق بين، أحد قادة "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وأفاد التلفزيون الإيراني بأن اللواء محمد علي حق بين، هو فاتح "نبل والزهراء" في سوريا، ومن المستشارين الكبار في سوريا والعراق، وأنه حارب التنظيمات الإرهابية إلى جانب قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني".

تجدر الإشارة إلى أن محمد علي حق بين كان مستشار قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT