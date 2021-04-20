كلمة قائد فيلق القدس الإيراني خلال تشييع نائبه

قال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، إن جبهة المقاومة من إيران إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أمريكا وإسرائيل.

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جاءت كلمة قاآني هذه خلال تشييع نائبه، محمد حجازي، في مدينة أصفهان.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عين محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير 2020 وذلك عقب مقتل الفريق قاسم سليماني، وذلك باقتراح من قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني.

وشارك الراحل محمد حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وتولى الفقيد حجازي مناصب مهمة في حرس الثورة الإسلامية والتعبئة الشعبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة. كما كان مسؤولا عن حرس الثورة في لبنان في السنوات الأخيرة، وقدم خبراته الكبيرة في خدمة المدافعين عن المراقد المقدسة ومساعدة جبهة محور المقاومة في مواجهة جماعة داعش والإرهاب التكفيري.

وعين قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الفقيد حجازي كنائب لقائد فيلق القدس.

المصدر: مهر، RT