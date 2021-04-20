الكرملين: سلوك براغ هدام وفاقد للفطرة السليمة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن سلوك براغ هدام ولا أساس له وخال من الفطرة السليمة.

واعتبر بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات جمهورية التشيك "عدائية، وادعاءاتها مشينة وغير معقولة".

ويأتي تصريح بيسكوف تعليقا على قرار الحكومة التشيكية في وقت سابق، طرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، مبررة هذه الخطوة بوجود "أدلة" لدى أجهزتها المعنية تشير إلى ضلوع استخبارات روسيا في انفجارين بمستودع ذخيرة أسفرا عن مقتل مواطنيْن تشيكيين عام 2014.

وقد قررت روسيا في وقت لاحق طرد 20 دبلوملسيا تشيكيا ردا على ذلك.

وفي السياق نفسه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن السلطات التشيكية نفسها لا تستطيع معرفة ما حدث في مستودعاتها التي وقع فيها الانفجار.

ووصفت زاخاروفا تحقيق التشيك في الانفجارات بأنه استعراض جنوني.

المصدر: نوفوستي + تاس