أنباء عن نية سفير الولايات المتحدة لدى روسيا السفر إلى بلاده للتشاور مع الإدارة

أفادت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سولفان، سيعود إلى واشنطن هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يرجع إلى عمله في موسكو "في الأسابيع المقبلة".

ونقل موقع "أكسيوس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "السفير سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لزيارة عائلته ولقاء أعضاء الإدارة الجديدة الذين لم تتح له الفرصة للتشاور معهم منذ موافقته على الاستمرار في منصبه إلى أجل غير مسمى".

وأضاف المتحدث أن السفير "سيعود إلى موسكو في الأسابيع القليلة المقبلة".

ويأتي هذا الإعلان الصادر عن الخارجية الأمريكية، بعد ساعات فقط من خبر نقله موقع "أكسيوس"، قال فيه إن السفير سولفان أكد أنه يعتزم البقاء في روسيا، بالرغم من أن الكرملين "نصحه" بالعودة إلى الولايات المتحدة للتشاور مع الإدارة الأمريكية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن "الجانب الروسي نصح السفير سوليفان بأن يتوجه إلى واشنطن ويجري مشاورات مفصلة وجادة هناك".

هذا وقد استدعت موسكو الشهر الماضي سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، للتشاور، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو باين حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي وصفتها روسيا بغير المقبولة، كما لم تحدد موسكو بعد موعدا لعودته إلى واشنطن.

المصدر: نوفوستي + أكسيوس