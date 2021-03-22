السفير الروسي يغادر واشنطن إلى موسكو بعد استدعائه للتشاور

غادر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف مبنى السفارة الروسية في العاصمة واشنطن يوم السبت متوجها عبر نيويورك إلى موسكو للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي.

واستدعت موسكو سفيرها لدى الولايات المتحدة بعدما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجراها مؤخرا أنه يعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "قاتلا" وأنه سوف "يدفع ثمن" ما وصفه بأنه "تدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة".

وردا على هذه التصريحات اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

المصدر: رابتلي + وكالات