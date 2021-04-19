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الولايات المتحدة تنقل عشرات الطائرات الحربية إلى بولندا

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الولايات المتحدة تنقل عشرات الطائرات الحربية إلى بولندا
Reuters Mike Segar
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك أن القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية نقلت إلى بولندا عشرات من الطائرات المقاتلة في إطار "تدريبات عسكرية".

وكتب بلاشاك على "تويتر"، يوم الاثنين: "وصلت إلى بولندا اليوم عدة عشرات من طائرات "إف – 15" و"إف – 16" الأمريكية. وتتدرب القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية على نقل سريع للقوات الجوية في أوروبا مع استخدام المطارات البولندية".

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وأضاف الوزير أن التدريبات المشتركة تسمح بتعزيز أمن أوروبا الوسطى والشرقية.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن نقل المقاتلات تم في إطار "تدريبات عادية"، مضيفا أنه "لا يعتبر ردا على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو في القرم".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في منطقة النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا وتعبير الدول الغربية عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا.

المصدر: "تاس"

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