أبي أحمد: لا نية لدى إثيوبيا لإلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل في تنمية مواردها لنهر النيل لتلبية احتياجاتها، ولا توجد لديها أي نية لإلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.

إقرأ المزيد

وذكر رئيس الوزراء أن الأمطار الغزيرة العام الماضي مكنت من الملء الأول لسد النهضة بطريقة ناجحة، في حين أن وجود السد نفسه منع حدوث فيضانات شديدة في السودان.

وقال أبي أحمد إنه في التعبئة الثانية، تقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المكتملة حديثا، ويتم تبادل المعلومات مع كل الجهات المعنية بالأمر، وأضاف أن التعبئة القادمة تتم فقط خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة، أي في شهري يوليو وأغسطس، مما يضمن الحد من الفيضانات في السودان.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية وسط استمرار أزمة حادة حول ملف سد النهضة، تحمل فيها السلطات المصرية والسودانية إثيوبيا المسؤولية عن عدم توصل الدول الثلاث إلى اتفاقية حول شروط ملء السد، في الوقت الذي ترفض أديس أبابا قبول شروط القاهرة والخرطوم، واصفة الاتفاقية المقترحة من قبلهما بـ "الاستعمارية".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية