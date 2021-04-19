الحكومة النمساوية تعلن موافقتها على شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن مستشارالنمسا، سيباستيان كورتس، اليوم، أن حكومة بلاده وافقت على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه، بعد أن يتم تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال كورتس في تصريح صحفي اليوم: "لقد اتفقنا على شراء مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V، الذي يتم استخدامه بالفعل في أكثر من 50 دولة. ونتطلع إلى التسجيل السريع (للقاح سبوتنيك) من قبل المنظم الأوروبي EMA ، لأن كل لقاح إضافي سيساعدنا في إنقاذ الأرواح، وإنقاذ الوظائف، وعودة الحياة إلى طبيعتها".

في أوائل مارس، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن وكالة الأدوية الأوروبية قد بدأت دراسة ملف تسجيل اللقاح الروسي.

وستختبر الوكالة اللقاح وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

المصدر: نوفوستي