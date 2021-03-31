كورتس: النمسا قد تصدر طلبا لاقتناء لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأسبوع القادم

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أن بلاده باتت قريبة جدا من إبرام عقد بشأن اقتناء لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد كورتس في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عقده مع السفير الروسي لدى فيينا دميتري ليوبينسكي: "نحن الآن في الأمتار النهائية (في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي) ومن المرجح أن نصدر طلبا لاقتناء "سبوتنيك V" الأسبوع القادم".

ومن المتوقع، حسب البيان، أن تقتني النمسا بموجب الصفقة مليون جرعة من اللقاح الروسي سيتم تسليمها على ثلاث دفعات، أي 300 ألف جرعة في أبريل و500 ألف في مايو و200 ألف في يونيو.

وكان كورتس قد عقد أوائل مارس اجتماعا مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، حيث أكد اهتمام فيينا ليس فقط باقتناء "سبوتنيك V" بل وإنتاجه في أراضيها.

وانتقد كورتس بشدة مؤخرا آلية توزيع اللقاحات ضد كورونا داخل الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في النمسا في ديسمبر العام الماضي باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ولقاحي شركتي "موديرنا" و"أسترازينيكا".

المصدر: تاس + رويترز