مصادر إيرانية تعلق على تقرير حول "محادثات مع السعودية"

نفت مصادر إيرانية مطلعة صحة تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، تحدث عن إجراء محادثات بين إيران والسعودية في بغداد الأسبوع الماضي.

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وقالت المصادر في حديث لقناة "الميادين" اللبنانية إن "محادثات بين مسؤولين سياسيين إيرانيين وسعوديين لم تتم".

وسبق أن نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن 3 مسؤولين أن بغداد استضافت جولة أولى من محادثات بين إيران والسعودية يوم 9 أبريل تناولت هجمات قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران من اليمن على المملكة، مضيفة أن الاجتماع كان إيجابيا ومن المتوقع إجراء جولة جديدة الأسبوع المقبل ضمن عملية يدعمها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ولم ترد السلطات السعودية رسميا على التقرير، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول سعودي كبير نفيه إجراء أي محادثات مع إيران.

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ العام 2016.

المصدر: "الميادين" + "فاينانشال تايمز"