الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عين محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير 2020.

وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية قمع احتجاجات 2009.

المصدر: RT