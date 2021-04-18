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الهند.. زيادة يومية قياسية أخرى في إصابات كورونا

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الهند.. زيادة يومية قياسية أخرى في إصابات كورونا
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت أكثر من 261 الف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وجاء في بيانات وزارة الصحة الهندية: تم تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

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الهند تسجل زيادة يومية قياسية أخرى في الإصابات بفيروس كورونا
الهند تسجل زيادة يومية قياسية أخرى في الإصابات بفيروس كورونا

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة، لتحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة. 

المصدر: رويترز

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