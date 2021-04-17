الهند تسجل زيادة يومية قياسية أخرى في الإصابات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت أكثر من 234 الف حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وجاء في بيانات وزارة الصحة الهندية: "تم تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 234692 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

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وتعد هذه ثامن زيادة يومية قياسية خلال الأيام التسعة الماضية.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 175649، بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.5 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليون إصابة.

المصدر: رويترز