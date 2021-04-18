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بيرو.. مقتل خمسة جنود في تحطم طائرة مروحية

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بيرو.. مقتل خمسة جنود في تحطم طائرة مروحية
Reuters ECM/zj
تحطم مروحية في بيرو -أرشيف-
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أفادت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيرو بمقتل خمسة جنود نتيجة سقوط مروحية كانت تنفذ عملية لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة كوسكو.

وقالت القيادة في بيان إنه في "يوم 17 أبريل عند الساعة 9:15 صباحا، وخلال عملية استطلاعية لمكافحة تهريب المخدرات، سقطت طائرة مروحية تحمل الرقم EP-685 وعلى متنها 12 عسكريا في مياه نهر فيلكانوتا بمنطقة كوسكو نتيجة لعطل ميكانيكي".

وأوضح البيان أن خمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، فيما يجري البحث عن الجنديين المتبقيين.

المصدر: "نوفوستي"

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