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احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي (فيديو)

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احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي (فيديو)
Reuters
17/04/2021 احتجاجات في شيكاغو
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تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، يوم الجمعة، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عاما.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و "أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية، وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين، متسببا بوفاته.

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا مثبتة في بدلة رجل الشرطة، إريك ستيلمان، البالغ من العمر 34 عاما، أظهر ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 مارس صباحا في حي ليتل فيليدج الذي يقطنه عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين.

المصدر: رويترز

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