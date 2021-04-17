احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي (فيديو)

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، يوم الجمعة، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عاما.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و "أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية، وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.

Hundreds have gathered in Chicago to protest the police killing of 13-year-old Adam Toledo pic.twitter.com/53CVZK8MzG — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 16, 2021

Chicago is showing up for #AdamToledo. The Logan Square center is overflowing with people, signs and flags for justice. pic.twitter.com/co3eZNvy3u — Ariel Parrella (@ArielParrella) April 16, 2021

يأتي ذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين، متسببا بوفاته.

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا مثبتة في بدلة رجل الشرطة، إريك ستيلمان، البالغ من العمر 34 عاما، أظهر ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 مارس صباحا في حي ليتل فيليدج الذي يقطنه عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين.

Add this to @ABC constant referral to race in Columbus,OH shooting,look who’s really stirrin it up.



CBS edited video of the lawful shooting of Adam Toledo. They trimmed the left and right edges from the video so that you couldn't see him holding the gun. https://t.co/o8PB2Ie3on — T (@Rifleman4WVU) April 16, 2021

المصدر: رويترز